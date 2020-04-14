الأسطورة واحد بس.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي مجددًا

جاء ذلك المنشور عقب أزمته مع الفنان احمد فهمي، خاصة أن الأخير جسد بطولة فيلم بعنوان "كلب بلدي"، وبدأت الأزمة بينه وبين رمضان، عندما قال فهمي، في آخر لقاء تلفزيوني له انه يرفض التمثيل مع محمد رمضان.

بينما قام رمضان، بنشر فيديو قديم لأحمد فهمي، وهو يشيد بأدائه التمثيلي، وقام بعمل منشن لأحمد فهمي المطرب، ليرد عليه من خلاله ويذكره بما قاله عنه.



