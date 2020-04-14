الأسطورة واحد بس.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي مجددًا

رد الفنان محمد رمضان، على تعليق أحد متابعيه، الذي تطرق لأزمته مع الفنان أحمد فهمي، قائلًا: «الأسطورة واحد بس يا أحمد يا فهمي»، ليرد عليه «رمضان» قائلًا: «في ايه حد يفهمني!؟ أحمد أكيد عارف كده كويس .. المشكلة فين؟!».
يأتي ذلك بعدما نشر الفنان محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وهو يقود سيارته الفيراري، ويركض خلفه كلب بلدي، وعلق عليه قائلًا: "الكلب البلدي بيهوهو مع التراك سينك".
جاء ذلك المنشور عقب أزمته مع الفنان احمد فهمي، خاصة أن الأخير جسد بطولة فيلم بعنوان "كلب بلدي"، وبدأت الأزمة بينه وبين رمضان، عندما قال فهمي، في آخر لقاء تلفزيوني له انه يرفض التمثيل مع محمد رمضان.
بينما قام رمضان، بنشر فيديو قديم لأحمد فهمي، وهو يشيد بأدائه التمثيلي، وقام بعمل منشن لأحمد فهمي المطرب، ليرد عليه من خلاله ويذكره بما قاله عنه.
ومن ثم قام أحمد فهمي بنشر فيديو له وهو يلعب مع الكلاب، وعلق على الفيديو قائلًا:" معلش انا آسف مش هقدر أرد عليك دلوقتى عشان قاعد مع ناس اهم منك بكتير .. حبيبى".