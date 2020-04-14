برومو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف يحقق 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة





وخطف البرومو الأنظار إليه منذ عرضه على "يوتيوب"، ولقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية تجاه صناع العمل، خاصة أنه يقدم فكرة مختلفة فضلا عن التقنية المبهرة التى شبهها البعض بأعمال الخيال العلمى التي تعرض في هوليوود.





المسلسل يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعي وأحمد وفيق ومحمد لطفى، وتأليف عمر سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.





يعد هذا العمل عودة جديدة للفنان يوسف الشريف بعد فترة من الغياب عن الدراما، حيث كان آخر أعماله مسلسل "كفر دلهاب".

حقق برومو مسلسل "النهاية" الذى يقوم ببطولته يوسف الشريف 600 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، وذلك في أقل من 24 ساعة.