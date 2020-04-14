المتحدث العسكري: الغواصة المصرية الجديدة تغادرألمانيا فى اتجاهها لمصر

غادرت الغواصة S43 من دولة ألمانيا وذلك بعد تمام إستلامها وإنهاء الإستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن.





وقال العقيد أح تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن الغواصة من هذا الطراز تتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح





وأضاف في بيان له أن الغواصة تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الإتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والإقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى .





وفى سياق متصل ستقوم الغواصة (S43) بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن



