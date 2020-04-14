خصومات تصل إلى 30%.. خطة التموين لتوفير السلع الرمضانية في الأسواق

قال أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، إنه تم إنشاء خطة عمل مكثفة من قبل الوزارة لمتابعة الأسوق ورقابتها، ويتم تكثيف حملات الرقابة على الأسواق على مدار الأسبوع وخلال الـ24 ساعة صباحا ومساءً، حتى في أيام العطلات الأسبوعية.





وأضاف أبو الفضل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten، أنه تم التنسيق مع 1838 منفذا وسوبر ماركت لعرض منتجات معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن الأسعار في متناول الجميع وهناك خصومات تصل من 15 إلى 30% على بعض السلع.





وأكد أن الوزارة وفرت في معارض "أهلا رمضان" السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها من أرز وسكر ومكرونة وزيت وخلافه، وهي 14 سلعة أساسية، إلى جانب بعض من منتجات ياميش رمضان.





وأوضح أن هناك تنسيقا بين الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير كل السلع بكميات تكفي حاجة المواطنين في تلك الفترة.





وأشار إلى أنه "في الفترة الراهنة اختلفت ثقافة المواطن المصري كثيرًا، فأصبح لديه وعي بخطورة الموقف وما يواجهه العالم من أزمة فيروس كورونا، ولذلك لا أعتقد أنهم سيمارسون نفس العادات في شم النسيم من أكل الأسماك المملحة من رنجة وفسيخ وغيرها"، قائلًا: "المواطن هو سيد نفسه".