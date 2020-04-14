AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خصومات تصل إلى 30%.. خطة التموين لتوفير السلع الرمضانية في الأسواق

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:44 ص
توفير السلع الغذائية
توفير السلع الغذائية بمعارض "اهلا رمضان"
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، إنه تم إنشاء خطة عمل مكثفة من قبل الوزارة لمتابعة الأسوق ورقابتها، ويتم تكثيف حملات الرقابة على الأسواق على مدار الأسبوع وخلال الـ24 ساعة صباحا ومساءً، حتى في أيام العطلات الأسبوعية.


وأضاف أبو الفضل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten، أنه تم التنسيق مع 1838 منفذا وسوبر ماركت لعرض منتجات معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أن الأسعار في متناول الجميع وهناك خصومات تصل من 15 إلى 30% على بعض السلع.


وأكد أن الوزارة وفرت في معارض "أهلا رمضان" السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها من أرز وسكر ومكرونة وزيت وخلافه، وهي 14 سلعة أساسية، إلى جانب بعض من منتجات ياميش رمضان.


وأوضح أن هناك تنسيقا بين الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير كل السلع بكميات تكفي حاجة المواطنين في تلك الفترة.


وأشار إلى أنه "في الفترة الراهنة اختلفت ثقافة المواطن المصري كثيرًا، فأصبح لديه وعي بخطورة الموقف وما يواجهه العالم من أزمة فيروس كورونا، ولذلك لا أعتقد أنهم سيمارسون نفس العادات في شم النسيم من أكل الأسماك المملحة من رنجة وفسيخ وغيرها"، قائلًا: "المواطن هو سيد نفسه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التموين تطالب المواطنين بشراء السلع الغذائية.. مفاجأة في رمضان.. فيديو

بعد إلغاء معارض أهلا رمضان.. التموين: طرح السلع بأسعار مخفضة 20% في هذه الأماكن

انزلي السوق أونلاين..التموين تكشف عن منتجات أهلا رمضان عبر الإنترنت

كيلو البلح بـ 10 جنيهات..التموين تعلن عن توافر ياميش رمضان في 1800 منفذ

كل مناسباتنا أكل..التموين تعلق على توفير احتياجات المواطنين

توك شو.. توقعات بتعافي الاقتصاد الأمريكي.. كيلو البلح بـ 10 جنيهات.. التموين تعلن توافر ياميش رمضان في 1800 منفذ.. شفاء رئيس وزراء بريطانيا

ترشيحاتنا

توضيح مهم من وزير التربية والتعليم بشأن منصة edmodo

إطلالة جريئة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

إنجاز جديد لأطباء مصر.. نجاح فريق طبي في عملية حرجة لطفل عمره 11 شهرا

بعد مطالب بإغلاقها.. ما بدائل الأسواق الشعبية في مصر؟.. البرلمان يجيب

زوجة أحمد زاهر تشعل تيك توك في أولى مشاركتها.. شاهد

تعرف على أحدث قرارات وزير التربية والتعليم بشأن أبحاث طلاب المدارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة مصابة بـ كورونا تفيق من الغيبوبة وتكتشف أنها وضعت مولودتها

أم تروي تفاصيل معاناة طفلتها ذات الـ 5 أشهر بعد إصابتها بـ كورونا

رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور