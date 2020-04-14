AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بجمبسوت أزرق.. سمية الخشاب في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سمية الخشاب في الصورة بجمبسوت أزرق وشعر قصير منسدل على كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة سمية الخشاب مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر ما شاء الله عليكي " _ ايه الحلاوه دي " _ كل يوم بتحلوي كده".

وتشارك حاليًا سمية الخشاب في مسرحية «يا تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. سمية الخشاب تتألق باللون الأسود

بـ إطلالة شتوية.. سمية الخشاب تخطف الأنظار من فرنسا

إطلالة تخطف القلوب لـ سمية الخشاب من باريس.. شاهد

من داخل حديقة برتقال | عندى سلام داخلي.. سمية الخشاب عن سر جمالها الدائم.. شاهد

سمية الخشاب تتألق بإطلالة ناعمة داخل استديو تسجيل الأغاني.. شاهد

سمية الخشاب في فيديو لايف مع الجمهور غدا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا برياضة "هولا هوب"

نبيلة عبيد تعبر عن حبها لكلبها: اسنو حبيبي ولا يعوضني عن أي شيء.. فيديو

إعلامية كويتية تكشف عن هوية مروجي الشائعات الموجهة ضد مصر والكويت

مستشفى العزل بتمى الأمديد يستقبل ٥ حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

الكويت تضع إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

اشترينا 7 شنط.. كواليس انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك.. وسبب تدخل محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور

للمرة الأولى.. هيونداي توسان 2021 تظهر بالشكل المتوقع.. صور

غرف مكتظة بالجثث.. شاهد صور من داخل أحد المستشفيات الأمريكية في زمن كورونا