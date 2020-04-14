بجمبسوت أزرق.. سمية الخشاب في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت سمية الخشاب في الصورة بجمبسوت أزرق وشعر قصير منسدل على كتفيها.





وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة سمية الخشاب مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر ما شاء الله عليكي " _ ايه الحلاوه دي " _ كل يوم بتحلوي كده".





وتشارك حاليًا سمية الخشاب في مسرحية «يا تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.



