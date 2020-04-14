مستقبل وطن يواصل تعقيم أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

واصل حزب مستقبل وطن، اليوم أعمال التعقيم والتطهير في الأماكن المختلفة في مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذلك خلال صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة.

وأكد النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، تشكيل فرق تطوعية من كوادر الحزب من جميع الأمانات الفرعية بالمراكز الخمسة إضافة إلى فرق عمل من امانتي المرأة والشباب بأمانة المحافظة، وجميع الأمانات النوعية بالحزب والمراكز الإدارية الخمسة، تولت تركيب مظلات للوقاية من أشعة الشمس في مركز الداخلة للعمالة غير المنتظمة خلال صرف منحة الرئيس السيسي لها في أفرع مكاتب البريد والبنك الزراعي.

وأضاف "أدم"، أن كوادر الحزب وزرعت مياه شرب معدنية وعصائر مثلجة على العمال خلال تواجدهم بمكاتب البريد ومنافذ صرف المنحة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة مع توزيع معقمات يدوية وواقيات يد وكمامات وجخ بالمجان على العمال.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تطهير وتعقيم ماكينات صرف الفيزا كارت، أمام مكاتب البريد، وتطهير مقاعد الانتظار داخل منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة هذا الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه.

وأشار "آدم"، إلى، أن كوادر الحزب تولي تقديم مطهرات يدوية ومعقمات للمواطنين خلال صرف المنحة من مكاتب البريد وتنظيم عملية انتظار المواطنين وترك مسافات آمنة بين المواطنين وبعضهم، مع توزيع ملصقات وكتيبات صغيرة وعقد لقاءات مباشرة مع العمال والمواطنين للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، في إطار جهود الحزب لمساندة جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب.

وكان حزب مستقبل وطن، قد أطلق حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسئولية .

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