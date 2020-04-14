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أخبار العالم

اقتربت من مليوني إصابة.. أحدث إحصائية لانتشار فيروس كورونا في العالم.. صور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:43 ص
أحدث إحصائية لانتشار
أحدث إحصائية لانتشار فيروس كورونا في العالم
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دعاء أبوهشيمة
كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي اقتربت من تسجيل مليوني إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات أوشك على الوصول لـ 120 ألف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء.


وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,929,633 حالة حول العالم.


كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 119,785 حالة وفاة على مستوى العالم.


أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 453,018 شخصا.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 587,173 إصابة و23.644 حالة وفاة.


تحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات، بينما تحتل إيطاليا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات.


وبين الدول العشر الأكثر إصابة فرنسا (137 ألفا) ألمانيا (130 ألفا) بريطانيا (نحو 89 ألفا) الصين (83 ألفا) إيران (73 ألفا) تركيا (61 ألفا) وبلجيكا (30,5 ألف).


فيما بلغت حصيلة الصين بؤرة انتشار الفيروس في البلاد 82,249 حالة إصابة و3,341 حالة وفاة.


وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.
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