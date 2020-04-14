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أخبار البلد

نقابة العلميين: لقاح مصري ضد فيروس كورونا خلال أسبوعين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلنت نقابة العلميين أنه تم تشكيل لجنة من العلماء والباحثين من أجل البحث عن عقار جديد لمواجهة فيروس كورونا، وتوصلت اللجنة إلى العديد من النتائج، ومن أهمها إنجاز نحو 75٪؜ من خطة إنتاج لقاح مصري واقٍ من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت النقابة في بيان لها، أنَّه جرى إنجاز نحو 85٪؜ من الخطة البحثية الرامية لإنتاج دواء شافٍ للمصابين بفيروس كورونا.

وقالت إنَّ هذه اللجنة تشكلت منذ يوم السبت الموافق 21 مارس 2020، لإدارة المعركة العلمية البحثية ضد هذا الفيروس الخطير واختارت اللجنة النقابية ذراعها العلمي ممثلًا في "مركز التميز العلمي لفيروسات الإنفلونزا" بقيادة الدكتور محمد أحمد علي، كبير الباحثين في علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، وفريق الباحثين معه، كما عقدت اللجنة والمركز اجتماعهما الأول فى صباح 21 مارس الماضي وصدر عنها البيان الأول في التاريخ ذاته.

وأوضحت أنَّه في إطار دورها حول البحث عن لقاح "مصل" يمنع الإصابة بفيروس كورونا ويحقق الوقاية منه، وكذلك البحث عن دواء يعالج أضرار الفيروس على أجسام المصابين به؛ تشكلت لجنة نقابية برئاسة نقيب المهن العلمية وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية.

وأضافت أنَّ اللجنة والمركز عقدا اجتماعهما الثاني أمس، الاثنين، لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه من الخطط البحثية.

وناشدت جميع وسائل الإعلام وجميع المتحاورين حول الموضوع احترام العلم والعلماء والكف عن نشر وتداول الوصفات والخرافات، فالتعامل مع الفيروسات تخصص علمي دقيق لا يتقنه سوى من تأهلوا له فى كليات العلوم شعبة البيولوجى بدرجاتهم العلمية المعروفة (ماجستير - دكتوراة - أستاذية) .
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