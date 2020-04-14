تجهيزات مركز العزل المبدئي بالمستشفى الجامعي لقناة السويس

وقد حرصت جامعة القناة على تجهيز الوحدة تأكيدا واستمرار لدور الجامعة في تقديم الخدمات الصحية لأقليم القناة وسيناء خاصة خلال الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك لاستقبال الحالات المشتبة في إصابتها بفيروس كورونا وذلك لعمل كافة التحاليل ومتابعة الحالات لحين ورود نتيجة التحاليل التي تقرر ما اذا كانت إيجابية او سلبية وتفقدت رئيس الجامعة الأجهزة الموجود بالوحدة وغرف المرضى و كذلك كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج والتعامل مع الحالات المشتبة فيها.





واكدت ماجدة هجرس على حتمية ملائمة المبنى وتجهيزاته للغرض منه فتقدم المنظومة الصحية فيه على أعلى مستوى ويتمكن فريق العمل من اطباء وتمريض من اداء الدور المنوط بهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية للعزل حيث يتم الفرز المبدئي لكل المترددين علي المستشفي الجامعي بغرفة فرز خارج مباني المستشفيات مزودة بأجهزة لقياس درجة الحرارة بالاضافة للكشف الطبي وفي حالة وجود أي اشتباه يتم عزل الحالة لإجراء الفحص والتأكد أن كانت الحالة سلبية أو إيجابية وإذا تأكد أن الحالة إيجابية سيتم إرسالها فورا إلي مستشفى أبو خليفة لاستكمال العلاج.

الجدير بالذكرانه بالمستشفى الجامعي لم تسجل أي حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.







