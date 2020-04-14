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منوعات

كورونا ينهي حياة فتاة بريطانية أثناء انتظارها إجراء عملية زراعة كبد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:47 م
كورونا ينهي حياة
كورونا ينهي حياة فتاة بريطانية أثناء انتظارها إجراء جراحة
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هدير علاء
توفيت شابة بريطانية عمرها 21 عامًا بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابتها بفيروس "كورونا" أثناء تواجدها بأحد المستشفيات في "لندن"، حيث كانت تنتظر إجراء عملية زراعة كبد.

وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذه الفتاة "كاتي هورن"، وهي من مقاطعة "ويست ساسكس"، كانت قد نُقلت في البداية إلى المستشفى منذ نحو أربعة أسابيع إثر معاناتها من مشكلة خطيرة في الكبد، قبل أن تُظهر الفحوصات إصابتها بالفيروس، وكانت وفاتها المفاجئة صدمة مازالت عائلتها غير قادرة على استيعابها.

ونقلت الصحيفة عن شقيقة المريضة الراحلة، وتُدعى "إيما"، قولها إن وفاة "كاتي" يجب أن تكون بمثابة "نداء يقظة" للمواطنين كي يتعاملوا مع الوباء بجدية، خاصة مع استمرار تزايد أعداد الضحايا.

وأضافت "إيما" أن الإصابة بفيروس "كورونا" حالت دون وضع اسم شقيقتها في قائمة انتظار زراعة الأعضاء، مشيرة إلى أن صراع شقيقتها مع مشكلة الكبد وعدوى "كورونا" استمر لأقل من أسبوعين، إلا أنه لم يتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي في أي مرحلة؛ وتوفيت "كاتي" بشكل مفاجئ في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتحاول عائلتها الآن إجراء ترتيبات من أجل إقامة جنازة لها في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد.
كورونا ينهي حياة فتاة بريطانية أثناء انتظارها إجراء عملية زراعة كبد
كورونا ينهي حياة فتاة بريطانية أثناء انتظارها إجراء عملية زراعة كبد
كورونا ينهي حياة فتاة بريطانية أثناء انتظارها إجراء عملية زراعة كبد
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