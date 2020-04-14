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حوادث

الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض استغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.


 أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مديرية أمن القاهرة عن تأمين تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بدائرة قسم شرطة السلام أول وكذا إزالة (2) عقار مخالف بدائرة قسم شرطة عين شمس وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة فرشوط وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

   
وتمكنت الحملات فى مديرية أمن أسيوط من تأمين تنفيذ (40) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية وأراضى أملاك الدولة وفى مديرية أمن الدقهلية تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وفى مديرية أمن الغربية تم تأمين تنفيذ (47) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراض زراعية وأراضى أملاك الدولة وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة طوخ .

   
وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة أشمون  وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركزى شرطة ( ناصر - الواسطى ) وفى مديرية أمن السويس تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة الجناين وفى مديرية أمن دمياط تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة كفرالبطيخ وفى مديرية أمن الفيوم تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

        
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
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