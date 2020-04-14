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اقتصاد

شركات الطيران العالمية تخسر 314 مليار دولار بسبب كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:23 م
شركات الطيران
شركات الطيران
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وكالات
توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم "الثلاثاء" أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات، بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020 ارتفاعا من تقديره السابق في 24 مارس، وأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار.

وأضاف الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55% في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 %.

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