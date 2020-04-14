حاكم نيويورك يتحدى ترامب: في حال إصدار أمر بفتح الولاية لن أنفذه

أكد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي فيروس كورونا.
وقال كومو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، "إذا أمرني بإعادة الفتح بطريقة من شأنها أن تعرض الصحة العامة لجماهير ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك".
وأضاف أن أي أمر من هذا القبيل سيمثل "تحديا دستوريا" بين الولايات والحكومة الفيدرالية وستتم إحالته إلى القضاء.
وكان ترامب قال أمس الاثنين، إنه يعتقد أن لديه "سلطة كاملة" على الولايات فيما يتعلق باستجابة الدولة للوباء، في موقف رفضه على الفور خبراء قانونيون وبعض حكام الولايات باعتبار أنه يفتقد لسند دستوري.
وسجلت نيويورك أمس، 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالمقارنة بـ2500 في اليوم السابق.
وقالت الولاية إنها سجلت تراجعا في عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا إلى 671 مقانة بـ758 في اليوم السابق.
فيما تجاوز إجمالي عدد وفيات كورونا في نيويورك حاجز الـ10 آلاف شخص.