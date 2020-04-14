أحمد الفيشاوي يخرج من الحجر المنزلي برفقة زوجته ويوجه رسالة للجمهور.. شاهد

خرج الفنان أحمد الفيشاوي برفقة زوجته من الحجر الصحي المنزلي ونشر صورة لهما سويا عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرا وهم مرتديان الكمامات.

ووجه رسالة للجمهور وكتب:"لو ضروري نخرج يبقي نحمي نفسنا ونحمي غيرنا".

نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام آثار من خلالها حالة من الجدل الواسع وهي للمطرب آلان جاكسون.

وعلق أحمد الفيشاوى على الصورة قائلا: "وأخيرا عثرت على شبيه والدي فاروق الفيشاوي".

وتلقى الفيشاوي الصغير العديد من التعليقات على الصورة بشكل ايجابي حيث اقتنع البعض برأيه والبعض الآخر طالب بالدعاء للفنان الراحل بالمغفرة والرحمة.