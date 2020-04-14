إعلان القواعد والجدول خلال أيام .. برلمانية: خطة حكومية لإنقاذ 3378 عالقا مصريا

قالت النائبة شيرين فراج، عضو اللجنة الأفريقية بمجلس النواب، إن الحكومة لديها خطة لعودة المصريين العالقين في الخارج، بعد ان تم حصر أعدادهم والتي تقدر بـ 3378 مصريًا عالقا، وسيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.





وأوضحت فراج في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العالق هو كل مصرى كان فى زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو فى رحلة علاج، أو فى مهمة عمل، أو نشاط تجارى، أو ثقافى، أو كان حاضرًا فى مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.



