AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المعدل يرتفع.. إيطاليا تسجل 602 وفاة و2972 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:15 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت إيطاليا اليوم الثلاثاء ارتفاعا جديدا في إعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت إيطاليا 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عد المصابين في إيطاليا بفيروس كورونا إلى 162.488.

وسجلت إيطاليا 602 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالس عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 21.067 شخصا.

وسجلت إبطاليا أمس الاثنين، 566وفاة بفيروس كورنا، و3153 إصابة جديدة.

ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

وحتى الآن، اقترب عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم المليونين.

وتعافى من الوباء ما يقرب من ربعهم، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 121 ألفا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنما تسجل 98 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

كورونا يحتل إيطاليا .. 7503 حالة وفاة و75 ألف مصاب حتى الآن

ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في الجزائر

تركيا تواصل السقوط أمام كورونا .. وارتفاع كبير في أعداد الوفيات والإصابات

الصين تعلن ارتفاعا جديدا في أعداد وفيات وإصابات كورونا

تركيا تسجل ارتفاعا هائلا في إصابات ووفيات كورونا

ترشيحاتنا

رئيس الزمالك القادم.. طارق حامد يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

بحضور 9 وزراء ومستشار الرئيس.. مدبولى يترأس اجتماع أزمة فيروس كورونا

نشرة الفن .. انتحار ممثل شاب بسبب فيروس كورونا.. و فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا

شوبير يلمح إلى رحيل 7 لاعبين من الزمالك في الصيف .. تعرف عليهم

حب الأهلي فى الدم.. 7 تصريحات مثيرة للجدل من الأسطورة حسام حسن

تكافح أمراض الكلى.. 5 أنواع من الفواكه يجب تناولها باستمرار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

تعرف على تاريخ أول مكالمة بين مدينتين.. وكيف نجح مخترع الهاتف في تحويل فشله الدراسى لنجاحات

على طريقة الهنود.. 9 نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعي لمواجهة كورونا