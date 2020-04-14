المعدل يرتفع.. إيطاليا تسجل 602 وفاة و2972 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت إيطاليا اليوم الثلاثاء ارتفاعا جديدا في إعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجلت إيطاليا 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عد المصابين في إيطاليا بفيروس كورونا إلى 162.488.





وسجلت إيطاليا 602 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالس عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 21.067 شخصا.





وسجلت إبطاليا أمس الاثنين، 566وفاة بفيروس كورنا، و3153 إصابة جديدة.





ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.





وحتى الآن، اقترب عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم المليونين.





وتعافى من الوباء ما يقرب من ربعهم، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 121 ألفا.



