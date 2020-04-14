الجزائر تسجل 13 وفاة و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13 وفاة و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وبذلك يرتفع عدد الوفيات بكورونا إلى 326 والإصابات إلى 2070.

وحسب جمال فورار الناطق باسم لجنة المتابعة للوضع الصحي، فإن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 691 بزيادة 90، بينما خضع للعلاج البروتوكول الجديد 2679.





ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.





وحتى الآن، اقترب عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم المليونين.





وتعافى من الوباء ما يقرب من ربعهم، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 121 ألفا.