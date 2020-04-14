AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر تسجل 13 وفاة و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:19 م
الجزائر تسجل 13 وفاة
الجزائر تسجل 13 وفاة و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13 وفاة و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات بكورونا إلى 326 والإصابات إلى 2070.
 
وحسب جمال فورار الناطق باسم لجنة المتابعة للوضع الصحي، فإن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 691 بزيادة 90، بينما خضع للعلاج البروتوكول الجديد 2679.

ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

وحتى الآن، اقترب عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم المليونين.

وتعافى من الوباء ما يقرب من ربعهم، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 121 ألفا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تعلن ارتفاع جديد في مصابي كورونا.. وشفاء حالة ثانية

الجزائر.. ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 7 حالات و75 إصابة

الجزائر تسجل 302 إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا

إسبانيا تسجل 769 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا والإصابات تتجاوز 64 ألفا

اقتربت من الألف.. المغرب يعلن ارتفاع عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا

51 حالة وفاة و8611 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

ترشيحاتنا

وزير الصحة السعودي: أعداد المصابين بكورونا في تزايد وهذا طريقنا للوصول لبر الأمان

كورونا لا يرحم.. كريستيانو رونالدو فى قبضة الحجر الصحي بإيطاليا

تكافح أمراض الكلى.. 5 أنواع من الفواكه يجب تناولها باستمرار

كورونا يكشف الجريمة.. زوج يقتل زوجته ويخفى جثتها ويدعى إصابتها بالفيروس

رانيا يوسف ترقص "هولا هوب" في الحجر المنزلي.. شاهد

لابسين زي بعض.. ريهام أيمن برفقة ابنتها من أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

تعرف على تاريخ أول مكالمة بين مدينتين.. وكيف نجح مخترع الهاتف في تحويل فشله الدراسى لنجاحات

على طريقة الهنود.. 9 نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعي لمواجهة كورونا