بفرمان محمد صلاح.. عبدالله السعيد تلقى عرضا من كريستال بالاس ..فيديو

كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، عن مفاجأة بشأن مفاوضات عبدالله السعيد مع نادي الزمالك.









وقال "مرعي"، عبر قناة "أون تايم"، إنه في أثناء توجهه لأمير مرتضى لعقد جلسة التوقيع مع عبدالله السعيد، فاجأه السعيد بإرسال رسالة عبر الهاتف، أنه تلقى عرضا من الدوري الإنجليزي.









وتابع: محمد صلاح وراء ذلك العرض الذي كان من فريق كريستال بالاس، فصطدمت لأننا من المفترض أننا نوقع العقود مع نادي الزمالك.









وأوضح أنه وضع بندا فى عقد عبدالله السعيد لصالح نادي الزمالك، بأنه لو تلقى عرضا من أى نادٍ فى إنجلترا ورحل يجب أن يدفع مثلا 100 مليون شرطا جزائيا.



