تعليم بني سويف: نسبة دخول المدارس على المنصة التعليمية 100% و98% لطلاب الصف الأول الثانوي

قالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إن نسبة دخول المدارس على المنصة التعليمية بلغت 100%، وبلغت نسبة دخول طلاب الصف الأول الثانوي لأداء الامتحان التجريبي 98%.
جاء ذلك خلال اجتماعها "اون لاين" بمديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس ، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
كانت سهام يوسف وكيل الوزارة عقدت اجتماعا " أون لاين " مع مديري المدارس الثانوية والإدارات التعليمية والتعليم الثانوي والإحصاء والتطوير التكنولوجي بشأن تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بخصوص آليات إعداد المشروعات البحثية.
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