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تعليم

تعليم بني سويف: نسبة دخول المدارس على المنصة التعليمية 100% و98% لطلاب الصف الأول الثانوي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:01 م
تعليم بنى سويف
تعليم بنى سويف
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محمد عبد الحليم
قالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إن نسبة دخول المدارس على المنصة التعليمية بلغت 100%، وبلغت نسبة دخول طلاب الصف الأول الثانوي لأداء الامتحان التجريبي 98%. 

جاء ذلك خلال اجتماعها "اون لاين" بمديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس ، بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

كانت  سهام يوسف وكيل الوزارة عقدت اجتماعا " أون لاين "  مع مديري المدارس الثانوية والإدارات التعليمية والتعليم الثانوي والإحصاء والتطوير التكنولوجي بشأن تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بخصوص آليات إعداد المشروعات البحثية.
وفي سياق متصل تم متابعة تعقيم أماكن اللجان الخاصة بالتعليم الفني والثانوي العام استعدادا لعقدها في مواعيدها المحدد. 
تعليم بني سويف: نسبة دخول المدارس على المنصة التعليمية 100% و98% لطلاب الصف الأول الثانوي
تعليم بني سويف: نسبة دخول المدارس على المنصة التعليمية 100% و98% لطلاب الصف الأول الثانوي
تعليم بني سويف: نسبة دخول المدارس على المنصة التعليمية 100% و98% لطلاب الصف الأول الثانوي
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