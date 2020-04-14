روسيا تقدم عرضا لـ أمريكا.. مستعدون للتفاوض حول كل الخلافات والتعاون في الفضاء

قدمت موسكو اليوم، الثلاثاء، عرضا للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الخلافات بين البلدين.





وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في تصريحات صحفية عبر شبكة الإنترنت، إن روسيا منفتحة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول جميع المبادرات الجديدة، بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية.





وأضاف أن موسكو تنوي إحياء مساعي تحقيق الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن.





وتابع "منفتحون للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية حول جميع المساعي والمبادرات الجديدة، بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية، وذلك عبر الوضع بعين الاعتبار، جميع العوامل المؤثرة في الاستقرار الاستراتيجي".





وأكد لافروف استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن في مجال التعدين في الفضاء، في إشارة إلى توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيًا حول السماح للولايات المتحدة بالقيام بأنشطة التعدين في الفضاء، واستغلال موارد الفضاء الخارجي.