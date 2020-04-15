بـ 7 تصريحات.. وزير التموين يسيطر على السوشيال ميديا ويقتل الشائعات.. فيديو

حلّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضيفا مساء الثلاثاء، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج « على مسئوليتي »، ليكشف الكثير من الأمور خلال الفترة الحالية في ظل الشائعات التي تطلق من حدب وصب في وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





يفتح النار على الإرهاب

في البداية شنّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هجومًا حادًا على الإرهابيين، مؤكدا أن الحرب بين مصر والارهابيين ستكون أكبر من حرب مصر مع فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





تعليمات السيسي

قبل أن يطالب الوزير، المواطنين الالتزام بتعليمات الدولة ووزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





يرد على الحظر الكلي

وتطرق الدكتور الوزير، في حديثه عن موقفه من فكرة تطبيق حظر كلي وإغلاق كامل في البلاد، مؤكدا أن هذه الفكر غير مطلوبة في الوقت الحالي ولن يؤثر على معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مثلما حدث في نيويورك وإيطاليا والسويد.





نصيحة لمزارعي القمح

وقدم وزير التموين، نصيحة لمزارعي القمح، قائلا: "اوعى تحصد بدري لأننا لا نقبل قمحا برطوبة قليلة أو رطب، والدنيا هتحرر وكله هيبقي كويس ونصبر بس".





وفي نفس الأمر أشار المصيلحي، إلى أن تم استبعاد كل ما يتعلق بعملية حصاد موسم القمح من حظر الحركة والذي أقرته الحكومة لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





احتياطي الفول والعدس

فيما طمأن الوزير، المواطنين على الإحتياطي الإستراتيجي للفول والعدس موجود في مصر لمدة 7 شهور قادمة، مناشدا المواطنين أنه إذا "وجد رف فاضي بأي منفذ بيع" يتصل على 19588.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ اول يوم أهمية المحافظة على الاحتياطي الاستراتيجى لكل السلع.





مبادرة طبيب

فيما عرض هشام المنياوي أستاذ تجميل بالقصر العيني، على وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، مبادرته، مؤكدا أن فكرة مبادرته تقوم على أساس توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية بونات مشتريات، تباع بمقابل مادي معين، لكي يشتريها المقتدرون ماديا وتوزيعها على الفقراء، ومن يريدوا.

والتي رحب بها الوزير، قائلا :"أشكرك على هذه الفكرة، وليست من الصعوبة تنفيذها"، متابعا :"وفكرتك بتقول أن الناس تقدر تشتري هذه البونات بقيمة مالية معينة، وتقدر توزعها على من تريد وهو يجي عندنا ويشتري اللي هو عايزه".





معرض أهلا رمضان

وقبل أن ينهي الإعلامي أحمد موسى، اللقاء كشف عن أن معرض "أهلا رمضان" لن يتم تقديمه بشكله المعتاد، مؤكدا أنه كان لا بد من عدم وجود تجمعات كبيرة لحماية المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه سيكون هناك أكثر من 1863 منفذا ستقدم منتجات معارض أهلا رمضان بتواجد أكثر من 79 شركة.



