شاهد.. هل فاوض بيراميدز الأهلي بشأن ضم أحمد فتحي؟.. مدير الكرة يكشف

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة قيام مسئولي نادي بيراميدز بمخاطبة الأهلي قبل الحصول على توقيع نادي بيراميدز.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "أرفض التعليق على ملف توقيع فتحي لنادي بيراميدز وربنا يوفقه".





وتابع: "أحمد فتحي لاعب كبير وقدم سنوات طويلة داخل النادي الأهلي واتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة".



