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رياضة

شاهد.. هل فاوض بيراميدز الأهلي بشأن ضم أحمد فتحي؟.. مدير الكرة يكشف

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:24 ص
سيد عبد الحفيظ واحمد
سيد عبد الحفيظ واحمد فتحي
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حسن العمدة
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة  قيام مسئولي نادي بيراميدز بمخاطبة الأهلي قبل الحصول على توقيع نادي بيراميدز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "أرفض التعليق على ملف توقيع فتحي لنادي بيراميدز وربنا يوفقه".

وتابع: "أحمد فتحي لاعب كبير وقدم سنوات طويلة داخل النادي الأهلي واتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة".

ورفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.

وتوقف الدوري المصري والأنشطة الكروية بعدم تفشي فيروس كورونا داخل الكرة المصرية والبلاد .

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