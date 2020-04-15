AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي ينفي تجميد أحمد فتحي.. ويؤكد: عاشور لا يزال قائدًا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:56 ص
احمد فتحي وحسام عاشور
احمد فتحي وحسام عاشور
Advertisements
حسن العمدة
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن الأنباء التى ترددت مؤخرا بشأن تجميد اللاعب أحمد فتحي حتى نهاية الموسم، غير صحيحة.

وأضاف سيد عبدالحفيظ ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن هناك 4 مواقف مختلفة للرباعي الكبير في تجديد عقده، ولم تكن هناك نية لتجميد أحمد فتحي في الأهلي لأن علاقة النادي التاريخية مع كل اللاعبين مبنية على الإحترام.

وأوضح سيد عبدالحفيظ، إن الأهلى تأخر فى فتح ملف تجديد عقود الرباعي، لأنه ليس منطقيا، لم يكن فتح هذا الملف، في ظل وجود مدير فني جديد، ومباريات قوية في إفريقيا.

وأكد سيد عبدالحفيظ، أن حسام عاشور هو قائد الأهلى حتى الآن، ومحمد الشناوي سيتولى بعده، مشيرا إنه تحدث مع حسام عاشور بالأمس، لأنه لا يزال قائدا للفريق والأدارة تنتظر قراره حتى نهاية الموسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرمان من الأهلي بشأن التجديد لـ الرباعي الكبار.. تفاصيل

مشير حنفي: على إدارة الأهلي التجديد للرباعي الكبار .. فيديو

الأهلي يستقر على تجديد تعاقد أحمد فتحي موسمين وعاشور ووليد سليمان موسما واحدا

بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

3 شروط يضعها أحمد فتحي على طاولة الأهلي قبل تجديد تعاقده

أخبار النادي الأهلي.. تجديد أحمد فتحي صداع في رأس الإدارة.. واغتيال حلم وليد أزارو

ترشيحاتنا

خاص.. محامي النقاز للزمالك: راجعوا إيميل النادي.. العقوبات وقعت عليكم

الداخلية تنجح فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية بـ الأميرية .. فيديو

شياطين.. رامي رضوان عن الخلية الإرهابية بالأميرية

أول تعليق من رضا عبدالعال على أزمة "النقاز"

لاقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل الخيار المخلل عشان تكملى سفرتك

النائب العام يأمر بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي بالاميرية

AdvertisementS

حرمان من التعاقد لـ 3 فترات وغرامة كبيرة .. تفاصيل حكم الفيفا ضد الزمالك

سيد عبدالحفيظ يكشف صفقات الأهلي الجديدة وسر الـ 4 ملايين وحديث الخطيب

أول تعليق من الزمالك على تغريم النادي مليونا و250 ألف دولار لصالح حمدي النقاز

أول تعليق من رضا عبدالعال على أزمة "النقاز"

مليون و250 ألف دولار والإيقاف 3 فترات قيد.. محامي حمدي النقاز يكذب اتحاد الكرة والزمالك ويفجر مفاجأة.. فيديو

الأهلي يحسم الجدل حول مشاركة إكرامي وفتحي وعاشور في تدريبات الفريق ..فيديو

الزمالك أخطأ مع كهربا والنقاز.. رضا عبد العال: سيد عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه وسيرحل عن الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

بفرمان محمد صلاح.. عبدالله السعيد تلقى عرضا من كريستال بالاس ..فيديو

شاهد.. هل فاوض بيراميدز الأهلي بشأن ضم أحمد فتحي؟.. مدير الكرة يكشف

أول تعليق من حمدي النقاز بعد انتصاره في قضية مستحقاته لدى الزمالك

خاص.. محامي النقاز للزمالك: راجعوا إيميل النادي.. العقوبات وقعت عليكم

سيد عبد الحفيظ يعلق على مصير مروان محسن مع الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور