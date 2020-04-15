الأهلي ينفي تجميد أحمد فتحي.. ويؤكد: عاشور لا يزال قائدًا.. فيديو

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن الأنباء التى ترددت مؤخرا بشأن تجميد اللاعب أحمد فتحي حتى نهاية الموسم، غير صحيحة.





وأضاف سيد عبدالحفيظ ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن هناك 4 مواقف مختلفة للرباعي الكبير في تجديد عقده، ولم تكن هناك نية لتجميد أحمد فتحي في الأهلي لأن علاقة النادي التاريخية مع كل اللاعبين مبنية على الإحترام.





وأوضح سيد عبدالحفيظ، إن الأهلى تأخر فى فتح ملف تجديد عقود الرباعي، لأنه ليس منطقيا، لم يكن فتح هذا الملف، في ظل وجود مدير فني جديد، ومباريات قوية في إفريقيا.



