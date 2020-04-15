سيد عبدالحفيظ: فايلر يتابع المعارين.. وقرار تقليص الأجانب يكلف الأهلي 4 ملايين دولار.. فيديو

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، يتابع ملف المعارين بشكل قوي الفترة الحالية.





وأضاف سيد عبدالحفيظ ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن فايلر يدرس الموقف جيدا بالنسبة للمعارين، وينتظر تحديد مصير الدوري حتى يستطيع حسم رأيه في هذه المسألة، مشددا على أن فايلر هو صاحب القرار بشأن المعارين سواء باستمرار إعارتهم أو عودتهم للأهلي الفترة المقبلة.





وانتقد سيد عبد الحفيظ ، قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الموسم المقبل، قائلا: "أتعجب ممن يقول إن هذا القرار هدفه منح فرصة أكبر للاعب المصري، على أي أساس يتردد هذا الكلام؟، ولماذا لا يحدث في الدوريات الأوروبية؟".





وأكمل :" هذا القرار غير مدروس ويحتاج لمزيد من الدراسة لأنه من غير المنطقي ،أن يتعاقد ناد مع لاعب بمقابل مادي كبير ثم يفسخ عقده بعد موسم واحد فقط، وهو ماقد يكلفنا ما يقارب 4 ملايين دولار".



