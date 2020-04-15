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أخبار العالم

ترامب: الصحة العالمية تسببت في فقدان مئات الأرواح بـ فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:58 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بالتسبب في فقدان مئات الأرواح نتيجة تأخرها في إعلان حالة الطوارئ.

وأشار ترامب إلى وجود أخطاء داخل منظمة الصحة العالمية عليها إصلاحها، معلنا تجميد المساعدات الأمريكية للمنظمة، موضحا أنه سيتناقش مع الحكومات ويسأل عن التمويل الذي يذهب للمنظمة.

وتابع ترامب "يقدم دافعو الضرائب الأمريكيون ما بين 400 و500 مليون دولار سنويًا لمنظمة الصحة العالمية. وعلى النقيض من ذلك، تساهم الصين بنحو 40 مليون دولار".

وأضاف "ترامب" أن لديه مخاوف حقيقية بشأن كيفية استخدام منظمة الصحة العالمية "لسخاء أمريكا".

وانتقد ترامب تأخر الصحة العالمية في التحذير من خطير جائحة كورونا، مشيرا إلى فشلها في تقييم الأوضاع في الصين بشكل دقيق.

كما اتهم ترامب منظمة الصحة العالمية بسوء إدارة وإخفاء أزمة الوباء، مطالبا بمساءلة المسئولين عن هذا التصرف، منتقدا معارضتها فرض قيود السفر من قبل الولايات المتحدة,
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