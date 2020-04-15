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أخبار البلد

محمد أبو العينين ينعي شهيد حادث الأميرية المقدم محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، شهيد الواجب المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد مساء أمس خلال تصفية مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وقال "أبو العينين" في بيانه: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون..  بمزيد من الحزن والأسى، ينعي النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب،  شهيد الواجب المقدم البطل/ محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد مساء أمس فداءً للوطن الغالي، وانتصارًا لأمجاده الباقية، ودفاعًا عن شعبه الكريم".

وأضاف "أبو العينين": "إن الشهادة في سبيل الوطن مجدٌ لا يضاهيه مجدٌ، وفخرٌ يتمادى في عظمته وسموه، وحياة تنبثق من روح البطولة، وتاريخ مُخلّد لا يغيب عن الوجدان.. ونؤكد أن مصر بما تملكه من أبطال أوفياء، وجنود مخلصين، يدفعون أرواحهم فداءً لها وتسيل دماؤهم للزود عنها، ستظل شامخةً أبد الدهر أبيّةً في وجه الطغاة، وعصيةً على جماعات الظلام وقوى الإرهاب الغاشم".

وتابع: "إن ما تبذله قوات الشرطة الوفية من تضحيات وما تحققه القوات المسلحة الباسلة من بطولات سيذكرها التاريخ بمزيد من التبجيل والإعزاز، وترويه الأجيال فخرًا وتتناقله الألسنة عزاً وانتصارًا".

وقال: "إن كلمات العزاء، ومشاعر الأسى، لن توفي حق من مات لأجل الوطن، لكن مصر لا تنسى من عاش لها مخلصًا، واستشهد وفيًا". 
 
فاللهم تقبل ابننا وشهيدنا البطل/ محمد فوزي الحوفي، واحفظ مصر من كيد الكائدين ودنس المُعتدين.

رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين، ونسأل الله الشفاء العاجل لأبطال الشرطة الثلاثة الذين أصيبوا في معركتهم ضد الإرهاب الغادر.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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