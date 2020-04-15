مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني: لو كنت أقوى من الأهلي والزمالك حدد ميعاد لاستكمال الدوري..فيديو





وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة يجب أن يحدد موعدا واضحا من أجل استكمال البطولة .





وهاجم مرتضى منصور، الجنايني ، مؤكدا أنه يصرح دائما أنه أقوى من الاهلي والزمالك ، فإذا كان الأمر حقيقيا؛ لماذا لم يعلن حتى الآن عن موعد استكمال البطولة.





وشددا على أن أندية الدوري الممتاز ، كبيرة ، ويجب أن تنظم أمورها في حال تم استكمال الدوري أو الغائه.





وأكمل مرتضى منصور أن تحديد الموعد سواء بعد اسبوعين او شهرين ن يضر أحد، ولكن سيجعل الامور واضحه للجميع.





واختتم مؤكدا أن الزمالك لا يمانع إلغاء الدوري أو استكماله.