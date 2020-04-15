مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني: لو كنت أقوى من الأهلي والزمالك حدد ميعاد لاستكمال الدوري..فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الدوري الممتاز من المؤكد أنه لن يستكمل لهذا الموسم في ظل تأجيله المستمر من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة يجب أن يحدد موعدا واضحا من أجل استكمال البطولة .
وهاجم مرتضى منصور، الجنايني، مؤكدا أنه يصرح دائما أنه أقوى من الاهلي والزمالك، فإذا كان الأمر حقيقيا؛ لماذا لم يعلن حتى الآن عن موعد استكمال البطولة.
وشددا على أن أندية الدوري الممتاز، كبيرة، ويجب أن تنظم أمورها في حال تم استكمال الدوري أو الغائه.
وأكمل مرتضى منصور أن تحديد الموعد سواء بعد اسبوعين او شهرين ن يضر أحد، ولكن سيجعل الامور واضحه للجميع.
واختتم مؤكدا أن الزمالك لا يمانع إلغاء الدوري أو استكماله.