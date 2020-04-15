AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني: لو كنت أقوى من الأهلي والزمالك حدد ميعاد لاستكمال الدوري..فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:01 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الدوري الممتاز من المؤكد أنه لن يستكمل لهذا الموسم في ظل تأجيله المستمر من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة يجب أن يحدد موعدا واضحا من أجل استكمال البطولة .

وهاجم مرتضى منصور، الجنايني، مؤكدا أنه يصرح دائما أنه أقوى من الاهلي والزمالك، فإذا كان الأمر حقيقيا؛ لماذا لم يعلن حتى الآن عن موعد استكمال البطولة.

وشددا على أن أندية الدوري الممتاز، كبيرة، ويجب أن تنظم أمورها في حال تم استكمال الدوري أو الغائه. 

وأكمل مرتضى منصور أن تحديد الموعد سواء بعد اسبوعين او شهرين ن يضر أحد، ولكن سيجعل الامور واضحه للجميع.

واختتم مؤكدا أن الزمالك لا يمانع إلغاء الدوري أو استكماله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تهديد مرتضى منصور.. هل تلعب مباراة القمة في موعدها؟

ردا على الانسحاب.. اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور ويؤكد: القمة في موعدها

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول عزل رئيس اللجنة الخماسية بـ اتحاد الكرة

مرتضى منصور لـ أحمد موسى: لن نستكمل الدوري في وجود عمرو الجنايني ..فيديو

بعد الانسحاب من الدوري.. أحمد مرتضى منصور يهنئ أخيه .. تعرف على السبب

أخبار الزمالك | اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور.. وهذه عقوبات انسحاب الفريق من الدوري

ترشيحاتنا

ضاحي خلفان ينعي شهيد الأميرية المقدم محمد الحوفي

خالد الغندور يفتح النار على اللجنة الخماسية بسبب قرار تقليل عدد الأجانب

الجيش الأمريكي يحسم الجدل حول تصنيع فيروس كورونا معمليا.. تفاصيل

الزمالك أخطأ مع كهربا والنقاز.. رضا عبد العال: سيد عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه وسيرحل عن الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

حكم تقبيل المصحف ووضعه على الجبهة

AdvertisementS

الشرطة السعودية تلقي القبض على 2 من لاعبي أهلي جدة

سيد عبدالحفيظ يكشف صفقات الأهلي الجديدة وسر الـ 4 ملايين وحديث الخطيب

أول تعليق من رضا عبدالعال على أزمة "النقاز"

مليون و250 ألف دولار والإيقاف 3 فترات قيد.. محامي حمدي النقاز يكذب اتحاد الكرة والزمالك ويفجر مفاجأة.. فيديو

خالد الغندور يهاجم حسام حسن عقب تصريحاته المسيئة لـ الزمالك

الزمالك أخطأ مع كهربا والنقاز.. رضا عبد العال: سيد عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه وسيرحل عن الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية لـ الفيفا ضد جماهير الأهلي.. فيديو

الأهلي يحسم الجدل حول مشاركة إكرامي وفتحي وعاشور في تدريبات الفريق ..فيديو

شاهد.. هل فاوض بيراميدز الأهلي بشأن ضم أحمد فتحي؟.. مدير الكرة يكشف

خالد الغندور يفتح النار على اللجنة الخماسية بسبب قرار تقليل عدد الأجانب

النادي قد يهبط للقسم الثاني .. محامي حمدى النقاز: اللاعب تعرض لإساءات عنيفة من الزمالك

أخبار الأهلي.. اكتساح لأندية إفريقيا في عدد المتابعين.. ربيع ياسين يهاجم ثنائي الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تريند فيسبوك.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

شاهد.. سيارة يابانية جديدة شبيهة بـ بوجاتي فيرون.. صور

لأصحاب المزاج .. 6 حيل تحميك من أضرار القهوة