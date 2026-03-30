غياب النجوم فى جنازة فاطمة كشري أشهر كومبارس فى السينما

شهد تشييع جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس فى السينما المصرية غياب الفنانين حيث لم يحضر أحد لتشييع الجثمان الى مثواها الأخير واقتصرت الجنازة على الاهل والاقارب فقط.

وكان آخر ظهور لها منذ شهرين في برنامج “وصفة مروة” تقديم الفنانة مروة عبد المنعم ، وتحدثت عن بداياتها في عالم الكومبارسات ومسيرتها ككومبارس معروفة، كما تحدثت عن علاقتها بأخواتها والصعوبات التي واجهتها، مسلطة الضوء على جوانب من حياتها الشخصية والفنية التي أحبها الجمهور.

من هى فاطمة كشري

وانطلقت المسيرة الفنية للفنانة فاطمة كشري عام 1989، من خلال فيلمي “صراع الأحفاد” و”كتيبة الإعدام”.

وكان أول ظهور لها من خلال مسلسل “دهب قشرة” عام 2001، ثم شاركت فى العديد من الاعمال مثل “أحلى الأوقات”، “سجن النسا”، “عريس من جهة أمنية”، و”خالتي فرنسا".

آخر ظهور فني للفنانة فاطمة كشري

وكانت آخر أعمال الفنانة فاطمة كشري، هو مسلسل “شهادة معاملة اطفال” من بطولة الفنان محمد هنيدي والذى طرح فى رمضان 2025.

سبب وفاة فاطمة كشري

وعن سبب الوفاة ، قال نجل الفنانة فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، ان والدته كانت تعانى من ازمة صحية والعديد من المشكلات الصحية منذ فترة قبل وفاتها .