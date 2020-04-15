بمكونات طبيعية.. أسرع 3 طرق لتنظيف طاسة القلي المحروقة

تقع بعض السيدات فى مواقف سيئة خلال وجودهن بالمطبخ، ومنها التعرض لاحتراق الطعام ،مما يعرض الأواني الى الاحتراق و يلتصق بها الطعام المحترق ،وهذا المنظر مؤذي ،ويجعل ربة المنزل تواجة الكثر من العناء فى تنظيفها ، لذلك سنساعدك فى التخلص من احتراق الأوني والطاسة وتنظيفها بأبسط الحيل ، كما أشار لها موقع sfgate.





الطريقة الأولى:





المكونات





ماء

عصير ليمونة كاملة

ملعقة كبيرة ملح ليمون

ملعقة كبيرة كركديه جاف





طريقة التنظيف:





- يخلط الماء مع عصير الليمون والكركديه وملح الليمون في وعاء كبير وتترك على النار.

- يترك الخليط وبه الليمونة المعصورة نفسها حتى يغلي تماما.

- توضع طاسة القلي في الوعاء أثناء غليانه على النار وترفع كل ربع ساعة حتى تكشط الدهون منها بسكينة أو ملعقة ثم توضع مجددًا في الخليط على النار.

- تكرر الخطوة السابقة حتى تكشط الدهون تماما من المقلاة وتعود لامعة.

- تغسل المقلاة بصابون المواعين السائل والليفة السلك جيدا وتشطف لتعود جديدة وتستخدم حسب الرغبة.





الطريقة الثانية:





المكونات:





ماء

ملعقة كبيرة ملح ليمون

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

ربع كوب صابون سائل لغسيل الاطباق





طريقة التنظيف:





- يخلط الماء مع باقي المكونات في وعاء كبير وتترك على النار وفيه طاسة القلي.





- بعد تمام أول غليان يرفع الوعاء من على النار وبه الطاسة وتترك منقوعة في المياه لأكثر من ساعة كلما زادت المدة أصبحت أسهل في التنظيف.





- تكشط الدهون من المقلاة باستخدام سكينة أو ملعقة ثم توضع مجددا في الخليط حتى تماما التنظيف.





- تغسل المقلاة بصابون المواعين السائل والليفة السلك جيدا وتشطف لتعود جديدة وتستخدم حسب الرغبة.









الطريقة الثالثة:

2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم





2 ملعقة كبيرة ملح ليمون





كوب خل أبيض





ماء مغلي





طريقة التنظيف:





- تخلط كل المكونات مع الماء المغلي في وعاء كبير وتنقع المقلاة في المياه ليلة كاملة ثم تنظف صباحًا.

- تكشط الدهون من المقلاة باستخدام سكينة أو ملعقة ثم توضع مجددا في الخليط حتى تماما التنظيف.