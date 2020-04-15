بمكونات طبيعية.. أسرع 3 طرق لتنظيف طاسة القلي المحروقة

تقع بعض السيدات فى مواقف سيئة خلال وجودهن بالمطبخ، ومنها التعرض لاحتراق الطعام ،مما يعرض الأواني الى الاحتراق و يلتصق بها الطعام المحترق ،وهذا المنظر مؤذي ،ويجعل ربة المنزل تواجة الكثر من العناء فى تنظيفها ، لذلك سنساعدك فى التخلص من احتراق الأوني والطاسة وتنظيفها بأبسط الحيل ،كما أشار لها موقع sfgate.
الطريقة الأولى:
المكونات
ماء
عصير ليمونة كاملة
ملعقة كبيرة ملح ليمون
ملعقة كبيرة كركديه جاف
طريقة التنظيف:
- يخلط الماء مع عصير الليمون والكركديه وملح الليمون في وعاء كبير وتترك على النار.
- يترك الخليط وبه الليمونة المعصورة نفسها حتى يغلي تماما.
- توضع طاسة القلي في الوعاء أثناء غليانه على النار وترفع كل ربع ساعة حتى تكشط الدهون منها بسكينة أو ملعقة ثم توضع مجددًا في الخليط على النار.
- تكرر الخطوة السابقة حتى تكشط الدهون تماما من المقلاة وتعود لامعة.
- تغسل المقلاة بصابون المواعين السائل والليفة السلك جيدا وتشطف لتعود جديدة وتستخدم حسب الرغبة.
الطريقة الثانية:
المكونات:
ماء
ملعقة كبيرة ملح ليمون
ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم
ربع كوب صابون سائل لغسيل الاطباق
طريقة التنظيف:
- يخلط الماء مع باقي المكونات في وعاء كبير وتترك على النار وفيه طاسة القلي.
- بعد تمام أول غليان يرفع الوعاء من على النار وبه الطاسة وتترك منقوعة في المياه لأكثر من ساعة كلما زادت المدة أصبحت أسهل في التنظيف.
- تكشط الدهون من المقلاة باستخدام سكينة أو ملعقة ثم توضع مجددا في الخليط حتى تماما التنظيف.
- تغسل المقلاة بصابون المواعين السائل والليفة السلك جيدا وتشطف لتعود جديدة وتستخدم حسب الرغبة.
الطريقة الثالثة:
2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم
2 ملعقة كبيرة ملح ليمون
كوب خل أبيض
ماء مغلي
طريقة التنظيف:
- تخلط كل المكونات مع الماء المغلي في وعاء كبير وتنقع المقلاة في المياه ليلة كاملة ثم تنظف صباحًا.
- تكشط الدهون من المقلاة باستخدام سكينة أو ملعقة ثم توضع مجددا في الخليط حتى تماما التنظيف.
-تغسل المقلاة بصابون المواعين السائل والليفة السلك جيدا وتشطف لتعود جديدة وتستخدم حسب الرغبة.