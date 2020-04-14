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مرأة

مش محتاجة تشتريها... تعرفي على طريقة عمل الشكلمة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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اسماء عبد الحفيظ
عشاق الشكلمة، يمكنهم اليوم اعداداها بالمنزل فى ظل الحجر المنزلى، وبشكل أفضل من المحلات. 

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الشكلمة بمذاق لا يقاوم وهي عبارة عن حلوى مكونة من ٥ مكونات اساسية من المطبخ اهمها جوز الهند. 

المكونات لعمل الشكلمة.. 
- 2 كوب جوز هند
- كوب سكر
- بياض 4 بيضات
- ملعقة فانيليا
- ربع ملعقة صغيرة من الملح

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة:
- أحضرى وعاء كبير وضعى به بياض البيض مع الملح
- ويتم خفق البيض جيدًا لمدّة خمس دقائق،
- ضيفى السكر والفانيليا للبيض، ويتم الخفق جيدًا حتّى يصبح قوام الخليط كثيفًا
- ضيفى كمية جوز الهند كاملة، مع التقليب جيّدًا حتى يصبح متماسكًا
- وعندما تجهيز العجين، يتمّ تشكيل كرات جوز الهند
- في صينية ضعى ورق الزّبدة وعليه الشكلمة، ونسخن الفرن على حرارة 150 درجة
- تخبز لمدة 20 دقيقة، ويتم تحميرها من الأعلى مع الانتباه جيدًا لها
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