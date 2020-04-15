حدث ليلًا.. الداخلية تقضي على جماعة إرهابية بالأميرية.. كورونا ينهي حياة زوجين بعد ارتباط 60 عامًا.. أحمد موسى يطلق هاشتاج تحية للأبطال لمساندة رجال الشرطة.. لماذا رفض جان بول سارتر جائزة نوبل؟

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





بعد 60 عامًا من العيش سويًا تحت سقف واحد توفي زوجان مخلصان في نفس اليوم بفارق ساعات قليلة، فتلك الحياة الطويلة وضع الوباء العالمي فيروس كورونا نهايته، بعد أن أصيب به الثنائي.





توفي "تراجيك برين" و"بات هويلز" اللذان احتفلا مؤخرًا بعيد ميلادهما في أحد المستشفيات البريطانية، بعد إصابتهما بفيروس كورونا التاجي، رغم الاحتياطات اللازمة التي أجراها الثنائي والالتزام بالحجر الصحي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور".





في ذكرى رحيله.. لماذا رفض جان بول سارتر جائزة نوبل؟ عرف الكاتب والفيلسوف الفرنسي، جان بول سارتر والذي تحل اليوم ذكرى رحيله، بكونه كاتب غزير الإنتاج، ولأعماله الأدبية وفلسفته المسماة بـ"الوجودية"، ويأتي في المقام الثاني، التحاقه السياسي باليسار المتطرف، وكان رفيقا دائما للفيلسوفة والأديبة سيمون دي بوفوار، التي أطلق عليها أعدائها السياسيون "السارترية الكبيرة"، وبالرغم من أن فلسفتهما قريبة؛ إلا أنه لا يجب الخلط بينهما.



