حدث ليلًا.. الداخلية تقضي على جماعة إرهابية بالأميرية.. كورونا ينهي حياة زوجين بعد ارتباط 60 عامًا.. أحمد موسى يطلق هاشتاج تحية للأبطال لمساندة رجال الشرطة.. لماذا رفض جان بول سارتر جائزة نوبل؟

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
بعد 60 عامًا من العيش سويًا تحت سقف واحد توفي زوجان مخلصان في نفس اليوم بفارق ساعات قليلة، فتلك الحياة الطويلة وضع الوباء العالمي فيروس كورونا نهايته، بعد أن أصيب به الثنائي.
توفي "تراجيك برين" و"بات هويلز" اللذان احتفلا مؤخرًا بعيد ميلادهما في أحد المستشفيات البريطانية، بعد إصابتهما بفيروس كورونا التاجي، رغم الاحتياطات اللازمة التي أجراها الثنائي والالتزام بالحجر الصحي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور".
عرف الكاتب والفيلسوف الفرنسي، جان بول سارتر والذي تحل اليوم ذكرى رحيله، بكونه كاتب غزير الإنتاج، ولأعماله الأدبية وفلسفته المسماة بـ"الوجودية"، ويأتي في المقام الثاني، التحاقه السياسي باليسار المتطرف، وكان رفيقا دائما للفيلسوفة والأديبة سيمون دي بوفوار، التي أطلق عليها أعدائها السياسيون "السارترية الكبيرة"، وبالرغم من أن فلسفتهما قريبة؛ إلا أنه لا يجب الخلط بينهما.
نعى نادي قضاة مجلس الدولة، شهيد الشرطة المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أمس، الثلاثاء، أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وبعض العناصر الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.
أعلنت وزارة الداخلية، انه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للايواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية ، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما اسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.
كشف حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في الأحق بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز في حال إلغاء المسابقة بسبب تفشي الكورونا.
وأكد حسام حسن خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "لو الدوري لم يكتمل، الأهلي يستحق أن يتوج بطلا للمسابقة، الدوري من حق الأهلي، لن يستطيع أحد اللحاق به، لا أعلم اللوائح".
وجهت شركة ڤودافون مصر فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الأماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسي علم والعجمي والإسماعيلية والأقصر والمنيا والقليوبية و15 مايو بالقاهرة و العديد من المناطق الاخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الصحة.
أطلق الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤليتى بقناة صدى البلد هاشتاج تحية_للابطال على مواقع التواصل الاجتماعى للتضامن مع رجال الشرطة وشكرهم على المجهود الكبير المبذول لنشر الأمن فى الوطن والشجاعة الباسلة.
وأكد موسى خلال برنامجه ان رجال الشرطة نجحو فى مداهمة احد اوكار الجماعات الارهابية التى ارادت زعزعة الاستقرار فى الشارع المصرى بمنطقة الاميرية بالقاهرة.
أطلق المهندس وليد الجندي والمتبني إحلال وتجديد التاكسي الأبيض وتحويله إلى سيارة كهربائية، مبادرة تحت عنوان "ادعم الجيش الأبيض" وذلك بهدف توصيل أطباء وممرضي مصر وكل العاملين بالقطاع الصحي خلال الفترة الحرجة بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل إلي منازلهم مجانا.
قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن هذا الأسبوع يعبر الأسابيع التي ينتشر فيها فيروس كورونا بنسبة عالية، مؤكدًا أن الدولة ما زالت في المعدل المئوي للإصابة بالفيروس، كما أن الدولة وفرت كل السبل، ولكن التجمعات موجودة ونحن نسير في معدل مئوي.