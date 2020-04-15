الأهلي يرفض التصعيد ضد بيراميدز بعد إعلان التعاقد مع أحمد فتحي

رفضت إدارة الأهلي فكرة تصعيد الموقف ضد نادي بيراميدز بعد إعلان ضمه الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقبلة.





وينتهي تعاقد أحمد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ورفض تجديد تعاقده وأعلن بيراميدز ضمه دون الكشف عن المقابل المادي وإن كانت بعض التقارير قد ذهبت إلى أنه 15 مليون جنيه في الموسم الواحد علي أن يكون هناك شرط بعد الموسم الثاني يقضي بضررورة خوضه لــ50% من نسب المشاركات ليتم تفعيل الموسم الأخير.





ورغم أن اللوائح تمنح الأهلي الحق في شكوي بيراميدز، لكن مسئولي القلعة الحمراء رفضوا الأمر تمامًا لسببين أولهم العلاقة المتطورة والمتميزة التي تجمعهم بمسئولي النادي حاليًا وعلى رأسهم سالم الشامسي ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تحظي بمكانة خاصة لدي الأهلي ، والسبب الثاني أن مسئولي القلعة الحمراء يكنون كل الاحترام لأحمد فتحي ومسيرته وإخلاصه في الدفاع عن ألوان ناديه.





وكشف مصدر بالأهلي أن اللوائح تمنح احمد فتحي الحق في التوقيع لأي نادي فعليًا منذ يناير الماضي خاصة أنه فترة السماح الآن حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولكن طبقًا لشروط بعينها، وقال إن أهم تلك الشروط هو إذا تفاوض مع نادي منافس في ذات المسابقة المحلية على هذا الفريق أن يخطر الأهلي طبقًا لقاعدة «اللعب النظيف» .





وأضاف أن الأمر لا يتخطى مجرد الأخطار ولكن هذا لم يحدث وربما اعتمدوا على إعلان القلعة الحمراء موافقتهم علي رحيل فتحي بنهاية الموسم ولكن هذا لا يكفي.





وأوضح" دليل الأهلي علي صحة كلامه هو أنه حال استكمال مسابقة الدوري وكأس مصر وتساوي الفريق الأحمر مع بيراميدز الذي وقع له فتحي واحتدت المنافسة ..في تلك الحالة ماذا سيفعل الأهلي ..هل يخسر لاعب مهم ويبعده عن تشكيلته حيث يرتبط بتعاقد يمتد لنهاية الموسم، وهو شيء لا علاقة له بإخلاص أحمد فتحي المعروف ولكن هي قاعدة عامة ".



