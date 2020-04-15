قياس حرارة وكمامات.. كوريا الجنوبية تبدأ انتخابات عامة وسط تفشي كورونا.. صور

خرج مواطنو كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات الجمعية الوطنية الجديدة الخاصة بالبرلمان، وهم يرتدون كمامات الوجه والقفازات البلاستيكية في ظل إجراءات الحجر الصحي الصارمة ضد فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، التزم مسؤولو الانتخابات والناخبون بإرشادات الحجر الصحي الصارمة، مثل قياس درجة الحرارة وتعقيم اليدين والابتعاد عن بعضهم البعض في صفوف، وأخذوا المزيد من الحذر في مراكز الاقتراع لهذا العام.





وطالبوا الناخبين بارتداء الكمامات والوقوف على مسافة متر واحد على الأقل بعيدًا عن بعضهم البعض، مع وجود علامات حمراء على الأرض تشير إلى المسافة.





ثم أجرى مسؤولو الانتخابات فحوصات إلزامية لدرجات الحرارة على الناخبين القادمين داخل المبنى.





وفي حال بلغت درجات حرارة ناخب إلى أكثر من 37.5 درجة مئوية ، يتم نقله إلى حجرة تصويت منفصلة ثم يتم إرساله لاختبار الفيروس.





كما طُلب من الناخبين استخدام معقمات اليد وارتداء قفازات بلاستيكية قبل الإدلاء بأصواتهم.





ولتقليل احتمالية الإصابة، استخدم المسؤولون الآلات لتحديد الهوية بدلًا من فحص بصمات الأصابع.





ولم يُطلب من الناخبين سحب الكمامات إلا عندما يتحقق المسؤولون من هويتهم.





كما تم دعوة الناخبين إلى عدم التحدث بدون أقنعة، وعدم إحضار الأطفال الصغار إلى مراكز الاقتراع.