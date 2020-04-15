درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الأربعاء 15-4-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا مفصلًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 - 4 - 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء ، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا يتسم بالبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.



