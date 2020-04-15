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درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الأربعاء 15-4-2020

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:50 ص
درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc، تقريرًا مفصلًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  الأربعاء 15 - 4 - 2020، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء ، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا يتسم بالبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع المحافظات
الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 28 

الإسكندرية الصغرى  15 والعظمى 26

 مطروح الصغرى 11 والعظمى  26

 بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22

دمياط الصغرى 14 والعظمى 21 



الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 28 

السويس الصغرى 14 والعظمى 27 

العريش الصغرى 13 والعظمى 23

رفح الصغرى 12  والكبرى 23

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 18  والعظمى  29

الفيوم الصغرى 15  والعظمى  29

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 29 

اسيوط الصغرى 13 والعظمى 30 

الوداي الجديد الصغرى 13 والعظمى 31

حلايب  الصغرى  18 والعظمى 28

شلاتين الصغرى 16 والعظمى 30 

أسوان  الصغرى  17 والعظمى32 

الاقصر الصغرى 16 والعظمى 32
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