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فن

شاهد.. شريف منير يشارك متابعيه بصورة من كواليس "ونحب تاني ليه"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:32 ص
شريف منير
شريف منير
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سيد احمد
نشر الفنان شريف منير صورة له من كوليس مسلسل "ونحب تانى ليه" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق شريف منير على الصورة قائلا "من كواليس .... مسلسل ونحب تانى ليه " .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

مبروك - بالتوفيق عظمة 

ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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من كواليس مسلسل .. ونحب تاني ليه .

A post shared by Sherif Moneer (@sherifmoneerofficial) on

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