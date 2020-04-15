شاهد.. شريف منير يشارك متابعيه بصورة من كواليس "ونحب تاني ليه"





وعلق شريف منير على الصورة قائلا "من كواليس .... مسلسل ونحب تانى ليه " .





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





مبروك - بالتوفيق عظمة





ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.





وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.



