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البرازيل تكرم الأطباء بوضع البالطو الأبيض علي تمثال المسيح الفادي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:23 ص
تمثال المسيح الفادي
تمثال المسيح الفادي بزي الأطباء بقداس عيد الفصح في البرازيل
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "يورو نيوز"، فيديو عن تمثال المسيح الفادي بزي الأطباء بقداس عيد الفصح في البرازيل.

وأضاءت السلطات البرازيلية تمثال "المسيح الفادي" الشهير في مدينة ريو دي جانيرو بانعكاس لملابس الأطباء تقديرًا لدورهم الشجاع في محاربة فيروس كورونا المستجد.

 

وظهر التمثال مرتديًا لمعطف طبيب بعد قداس خاص أقيم بمناسبة عيد الفصح على قمة جبل كوركوفادو حيث يطل التمثال على المدينة بأكلمها.

وعُرض على التمثال أضواء لأعلام الدول التي أصيب سكانها بالفيروس مع كتابة كلمة "شكرًا لكم" الموجهة للعاملين بالقطاعات الطبية حول العالم.

 

كذلك تم عرض صور بعض الأطباء والممرضات المطالبين للناس بالبقاء في المنازل للحد من انتشار الفيروس مع كتابة كلمة "أمل" على جسد التمثال.

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