جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق والكبارى: نعمل بشكل كامل مع اتباع الإجراءات الاحترازية

قال المهندس خالد نايف، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق والكبارى: إن يتم إنشاء كوبرى2، وهو تقاطع كوبرى الواحات مع المحور الدائرى الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر.





وأضاف "خالد" خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه تم تطوير إنشاء ذلك الكوبرى، حيث تم العمل عليه منذ عامين، موضحا أن له جزئين، الأول هو العلوى الذى سيتم الإنتهاء منه فى خلال 10 أيام فى اتجاه الواحات.





وأشار إلى أن أهميه ذلك الكوبرى سيحل مشكلة التقاطع بين الأوسطى والواحات، لافتا إلى أن الطريق الأوسط وهو بين طريق الفيوم حتى كوبرى 2 ومستمر حتى المدينة.





وتابع أن جهاز مدينة 6 أكتوبر تشرف على تنفيذ إنشاء تلك الكبارى من الفيوم حتى تقاطع 2 والذى سيتم الانتهاء منه قريبا، مؤكدا بالقيام بأعمال صناعية وإنشاء كبارى وطرق ضخمة جدا بمدينة 6 أكتوبر.





وأفاد أن تلك الطرق والكبارى ستخلق سيولة مرورية وستقلل من الحوادث وإستهلاك الوقود، مضيفا إلى أنه يتم العمل بشكل كامل وفقا للإجراءات الاحترازية للتصدي لأزمة فيروس كورونا.



