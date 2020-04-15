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أخبار العالم

الكويت تسجل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:56 ص
الكويت تسجل 50 حالة
الكويت تسجل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، أن الحالات الجديدة هي لـ 43 مخالطا، و7 وافدين جميعهم تحت الفحص والتحري لمعرفة أسباب العدوى.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 1405 حالات، إضافة إلى 3 وفيات.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبذلك تُحقق الكويت أكبر عدد لحالات الشفاء من الفيروس في يوم واحد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 206 حالات. 

وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليونين، فيما يقترب عدد المتعافين المسجلين من النصف مليون.

فيما سجلت الوفيات جراء فيروس كورونا أكثر من 126 ألف حالة في العالم.
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