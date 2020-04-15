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اقتصاد

التصديري للسلع الهندسية ينظم ندوة إلكترونية تناقش تحديات أزمة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اتجه المجلس التصديري للسلع الهندسية لعقد ندوات تدريبية إلكترونية في ظل أزمة "فيروس كورونا"، الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمنع نفشي الفيروس، حيث تستهدف الندوات مناقشة تحديات المرحلة الراهنة وكيفية الاستفادة منها.


وقال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ المجلس ينظم اليوم نقاشًا عبر " الويب تحت عنوان "الإدارة الأزمة.. التحديات والفرص"، حيث سيشارك في الجزء الأول من النقاش الدكتور أحمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة المجلس، رئيس المجلس الاستشارى لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن كيفية تعامل الشركات مع الأزمات في مثل تلك الظروف.


وكشف أبو فريخة، أن وزيرة التجارة والصناعة سوف تناقش خلال الجزء الثاني من اللقاء  مطالب الشركات المصدرة، حيث وجه المجلس من جانبه الدعوة لكافة مجتمع المصدرين بشكل عام وليس قطاع الصناعات الهندسية فقط، فيما سيتم مناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم مجتمع المصنعين والمصدرين، مضيفا "عقد ندوات إلكترونية يعد توجهًا جديدًا فى ظل مساعى الحكومة التجمعات لتفادى انتشار فيروس كورونا، إذ يسعى المجلس إلى التوجه نحو الحلول البديلة لبحث مطالب المصدرين المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، أنه تم إعداد دراسة جدوى  حول أهم الأسواق التصديرية التى يمكن الاستفادة من التصدير إليها، حاليًا، وجاءات الدول الأفريقية في المرتبة الأولى لنفاذ للصادرات المصرية بقطاع الصناعات الهندسية خلال المرحلة المقبلة، كما أنها من أهم الأسواق التى يركز عليها المجلس منذ سنوات، مضيفًا " المجلس سوف يعقد بعض التدريبات الإلكترونية للشركات الأعضاء لتحفيز وتشجيع صادرات القطاع، وعلى رأسها دورة فى التسويق الإلكترونى.

الجدير بالذكر، أن الندوة يشارك فيها هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وحلمى أبوالعيش، رئيس شركة سيكم، ويدير الحوار محمد عبدالرحمن، رئيس لجنة التجارة فى جمعية شباب الأعمال المصريين.


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