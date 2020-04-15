هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بتحيا مصر.. ومطرب الأغنيه يعلق "فيديو"

نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت هيدي كرم في مقطع الفيديو وهي تودي أغنيه "تحيا مصر " لـ احمد جمال للصم والبكم.





ليعلق المطرب أحمد جمال عل مقطع الفيديو قائلا : " الأغنية حلوة والله يا هيدي " ، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيها.





يشار إلى أن آخر أعمال هيدي كرم كانت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل كلبش 3 مع أمير كرارة والزوجة 18 الذي كان من "بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.