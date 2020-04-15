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فن

هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بتحيا مصر.. ومطرب الأغنيه يعلق "فيديو"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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منارنور
نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت هيدي كرم في مقطع الفيديو وهي تودي أغنيه "تحيا مصر " لـ احمد جمال للصم والبكم. 

ليعلق المطرب أحمد جمال عل مقطع الفيديو قائلا : " الأغنية حلوة والله يا هيدي " ، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيها. 

يشار إلى أن آخر أعمال هيدي كرم كانت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل كلبش 3 مع أمير كرارة والزوجة 18 الذي كان من "بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.
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تحيا مصر #تحيا_مصر #فخوره

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