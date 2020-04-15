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أخبار البلد

تفاصيل إطلاق خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد من خلال واصل للصم وضعاف السمع

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
في إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو استمرارية العمل في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استخدام التكنولوجيا من أجل مجتمع دامج لجميع فئاته، أطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع عن طريق تطبيق المحمول "واصل" على مدار 24 ساعة ودعم من لديه أعراض مرضية متعلقة بالفيروس في الوصول الي الجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات الصحية.
 
وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير المساندة بكافة صورها للمواطنين من خلال تفعيل التقنيات التكنولوجية الذكية وتوفير الكوادر الفنية المدربة لتقديم الخدمات بكفاءة.
 

وأشار السيد الوزير إلى أن خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع هي احدى أنشطة الوزارة للوصول لكافة فئات المجتمع وتقديم الخدمات التقنية المساندة لمواجهة الأزمة والحفاظ على سلامة المواطنين.
 
يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2019 تنفيذا للمبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعد المركز من المؤسسات الفريدة من نوعها على مستوي المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يوفر حلولًا تكنولوجية متكاملة، كمركز اتصال يعمل كوسيط لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقات السمعية وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ مثل الإسعاف، النجدة، المطافئ.
 
 
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