تفاصيل إطلاق خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد من خلال واصل للصم وضعاف السمع

في إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو استمرارية العمل في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وفي ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استخدام التكنولوجيا من أجل مجتمع دامج لجميع فئاته، أطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع عن طريق تطبيق المحمول "واصل" على مدار 24 ساعة ودعم من لديه أعراض مرضية متعلقة بالفيروس في الوصول الي الجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير المساندة بكافة صورها للمواطنين من خلال تفعيل التقنيات التكنولوجية الذكية وتوفير الكوادر الفنية المدربة لتقديم الخدمات بكفاءة.





وأشار السيد الوزير إلى أن خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع هي احدى أنشطة الوزارة للوصول لكافة فئات المجتمع وتقديم الخدمات التقنية المساندة لمواجهة الأزمة والحفاظ على سلامة المواطنين.