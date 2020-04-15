AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الرابع للمحافظين عبر الفيديو كونفرانس

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:32 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
ترأس منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

ويعد هذا  الاجتماع الرابع للمحافظين عبر الفيديو كونفرانس .

ويأتي الاجتماع  بهدف متابعة الموقف  على مستوى كل محافظة، وذلك فيما يتعلق بالالتزام  بتطبيق قواعد وإجراءات الحظر، والعمل في الوقت ذاته على عدم إعاقة حركة الشاحنات وعربات النقل، واستمرار عمل المصانع بالتنسيق مع تلك المصانع حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، ومتابعة حركة الموانئ لضمان عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية من جراء تلك الإجراءات.

ويستهدف الاجتماع أيضًا متابعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات بكل محافظة، وتوافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول اجتماع للحكومة عبر الفيديو كونفرانس منعا للاختلاط بسبب فيروس كورونا

رئيس الوزراء للمحافظين: إغلاق هذه الجهات يسبب أضرارا لا يمكن تصورها

اجتماع بـ الفيديو كونفرانس.. رئيس الوزراء: بعض المحافظين أغلقوا المصانع المنتجة للمواد الغذائية.. يجب استمرار الصناعة والمستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين وعدم التسبب في إعاقتها

مدبولي للمحافظين : تطبيق الحظر بصرامة استمرار المصانع بكامل طاقتها وعدم إعاقة حركة الشحن

رئيس الوزراء يوجه بمتابعة صرف شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى

رئيس الوزراء يجتمع مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس ..الالتزام الصارم بتطبيق قواعد الحظر وعدم إعاقة حركة الشاحنات وعربات النقل .. خطة للاستفادة من خدمات المستشفيات الجامعية

ترشيحاتنا

بعد فرض الحجر الصحي على مناطق فيها.. ما الذي يحدث في شبرا الخيمة؟

مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية لـ الفيفا ضد جماهير الأهلي.. فيديو

ضاحي خلفان ينعي شهيد الأميرية المقدم محمد الحوفي

سلالة جديدة.. طفرة مفاجئة في فيروس كورونا تهدد تطوير لقاحات مضادة

بـ 30 جنيه فقط.. مشروع قانون برلماني لإنقاذ المصريين العالقين

محمد رجب يوجة رسالة إلى أبطال مسلسل ونحب تانى ليه.. وياسمين عبد العزيز ترد .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى.. نيسان كيكس 2021 الجديدة بدون تمويهات.. صور

بعد نوبة عمل شاقة.. ممرضة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها رسالة تهديد وإهانة

اعرف الحقيقة.. 5 معلومات خاطئة عن فيروس كورونا