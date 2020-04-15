رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الرابع للمحافظين عبر الفيديو كونفرانس

ترأس منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.





ويعد هذا الاجتماع الرابع للمحافظين عبر الفيديو كونفرانس .





ويأتي الاجتماع بهدف متابعة الموقف على مستوى كل محافظة، وذلك فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق قواعد وإجراءات الحظر، والعمل في الوقت ذاته على عدم إعاقة حركة الشاحنات وعربات النقل، واستمرار عمل المصانع بالتنسيق مع تلك المصانع حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، ومتابعة حركة الموانئ لضمان عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية من جراء تلك الإجراءات.





ويستهدف الاجتماع أيضًا متابعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات بكل محافظة، وتوافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات.



