الوزراء ينشر فيديو حول مبادرة أهالينا لمساعدة متضرري أزمة كورونا.. فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف حول مبادرة أهالينا " ايد مع ايد تساعد" التي تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية.





وأوضح الفيديو أن العالم اكلم سوف يتأثر بفيروس كورونا المستجد من تراجع استثمارات وسياحة وتوقف حركة الطيران مما يؤثر على الدول بخسائر ضخمة.





وأشار الفيديو أن مصر مثل باقي الدول وسوف تتأثر بما يحدث ، إلا إذا ساعد هذه الفئات المتضررة الجميع .





وناشد الفيديو من لجميع ( شركات – أفراد ) إمكانية التبرع من خلال الموقع الإلكتروني www.Ahalena.gov.eg ، او في حساب رقم 2030 في بنك مصر، أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 2030 من أى شبكة محمول.





وكان قد أطلق مجلس الوزراء، مُبادرة "أهالينا" التي تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا المُستجد" (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه المبادرة، تعد واحدة ضمن الجهود الحالية لمساندة الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة "كوفيد-19"وتهدف إلى تقديم مساندة مادية مباشرة للفئات المتضررة جراء أزمة كورونا، من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، مشيرا إلى وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة بدقة للفئات المستحقة للصرف.