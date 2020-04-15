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التعليم العالى: بدء استخدام العلاج الياباني لفيروس كورونا الأسبوع القادم..فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور عادل خطاب، ، استشارى الامراض الصدرية والتنفسية، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن الإصابة بفيروس كورونا مراحل فهناك مراحل اصابة بسيطة ولا تحتاج تناول عقاقير نهائيًا، ولكن مجرد تناول مخفضات الحرارة والراحة فى المنزل والتزام والعزل المنزلى وتشفى على الفور.


وأضاف الدكتور عادل خطاب، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "المصرية الاولى"، ان المرحلة المتوسطة من الاصابة بفيروس كورونا يتم علاجها بدواء الهيدروكسي كروركين والتاميفلو، الذى يستخدم فى الانفلونزا، بالإضافة إلى مضاد بكتييرى يحفز المناعة.، موضحًا أن حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا يتم استخدام عقاقير اخرى لعلاجها.

وأشار إلى أنه يتم علاجها من خلال دواء أفيجان اليابانى الذى كان يستخدم لعلاج الانفلونزا، مضيفًا أنه  تم تجربته وأثبت نتائج هائلة وأرسلت منها اليابان للصين  لكى تعالج مرضى ومصابين فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الدواء اليابانى سيتم إستخدامة بمستشفيات العزل بمصر للعلاج من الكورونا، مضيفًا أنه سيبدأ استخدامه فى مسشتفيات العزل ومستشفيات وزارة التعليم العالى بدءًا من الاسبوع القادم.

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