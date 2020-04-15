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منوعات

كورونا يحرم مراهقة من والديها.. الأم توفيت والأب يصارع الموت بالعناية المركزة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:54 م
كورونا يحرم مراهقة
كورونا يحرم مراهقة من والديها
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هدير علاء
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل معاناة فتاة مراهقة عمرها 14 عامًا بعد أن أودى فيروس "كورونا" بحياة والدتها، التي كانت تعمل ممرضة، في حين أن والدها، وهو بدوره مسئول رعاية صحية، يصارع المرض في وحدة العناية المركزة.

وأوضحت الصحيفة تقرير لها اليوم، الأربعاء، أن الفتاة "كارمينا ميديل" فقدت والدتها "ليلاني"، البالغة من العمر 41 عامًا، يوم الجمعة الماضي، حيث توفيت في نفس المستشفى التي كانت تعمل بها في "ساوث ويلز" بالمملكة المتحدة؛ ويتلقى والدها "جوني"، 39 عامًا، العلاج في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وهو في حالة حرجة.

واضطرت إدارة الخدمات الاجتماعية نتيجة لذلك إلى إيجاد منزل مؤقت للفتاة، بعد أن تبين كذلك أن إحدى أقاربها، والتي تقيم في مدينة "بريستول" البريطانية، قيد العزل الذاتي إثر معاناتها من أعراض فيروس "كورونا".

وقال شقيق والدة "كارمينا" في تصريح لـ"ديلي ميل" من الفلبين، مسقط رأس الممرضة الراحلة، إنه لم يتحدث مع الفتاة ولا يمكنه تخيل ما تمر به في الوقت الحالي، فهي مجرد طفلة، وفقدت والدتها ومهددة بأن تفقد والدها أيضًا، وهو أمر مؤلم بالنسبة للعائلة بأكملها، خاصة أنه لا يمكنهم التواجد بجانبها في ظل هذه الظروف.

كانت "ليلاني" نشرت قبل وفاتها بثلاثة أسابيع لقطة لها برفقة ابنتها "كارمينا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكانت هذه اللقطة مصحوبة بتعليق أكدت فيه أنه لا يمكنها البقاء في المنزل بسبب طبيعة عملها كممرضة.

يذكر أن "ليلاني" وُلدت ونشأت في مدينة "سانتياجو" بالفلبين، ودرست التمريض في جامعة محلية، والتقت هناك بزوجها المستقبلي "جوني"، وتزوجا في عام 2003، وانتقلا إلى المملكة المتحدة بعد ذلك بعام.

وأشار شقيق الممرضة الراحلة إلى أنه لم تتاح له الفرصة لرؤية شقيقته منذ عام 2018، حيث توجهت في ذلك العام إلى مسقط رأسها لقضاء عطلة عائلية.
كورونا يحرم مراهقة من والديها.. الأم توفيت والأب يصارع الموت بالعناية المركزة
كورونا يحرم مراهقة من والديها.. الأم توفيت والأب يصارع الموت بالعناية المركزة
كورونا يحرم مراهقة من والديها.. الأم توفيت والأب يصارع الموت بالعناية المركزة
كورونا يحرم مراهقة من والديها.. الأم توفيت والأب يصارع الموت بالعناية المركزة
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كورونا يحرم مراهقة من والديها.. الأم توفيت والأب يصارع الموت بالعناية المركزة