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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يستمع لأقوال الممثل القانوني المصرى اليوم فى مخالفة تطالب بعزل سيناء الثلاثاء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم



 فتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق 
فيما نشرته جريدة المصرى اليوم فى سلسلة مقالات 
بتوقيع " نيوتن " حول سيناء .

ويستمع المجلس لاقوال الممثل القانونى للجريدة  وكاتب المقالات في جلسة يوم الثلاثاء القادم .

وكانت قد  نشرت الجريدة بعدة مقالات على مدار 4 أيام متتالية وتحمل مطالبات بعزل سيناء
عن مصر واختيار حاکم خاص بها وتدويلها وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة
للقوانين المصرية ، وكان المجلس قد أمر بفتح تحقيق فيما نشر .

وكانت لجنة الشكاوي قد عقدت اجتماعا اليوم ناقشت خلاله تقارير لجنة الرصد التي أكدت
أن المقالات المذكورة التي نشرت على الجريدة الورقية وعلى الموقع الألكتروني الرسمي
للجريدة تحمل مطالبات تخالف الدستور بعزل سيناء عن مصر وتعيين حاكم خاص بها
وتهدد الأمن القومي المصري.

كما تضمنت المقالات إهانات بالغة للمخالفين لرأيه حيث وصف كاتب المقالات من يعارض
مطالبه بأنهم "مرجفون" " كاذبون " يصدرون جعجعة بلا طحين حول أمور "الوطنية والسيادة
والاستقلال" .

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