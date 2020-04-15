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فن

وصلة رقص من هنا الزاهد على التيك توك.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:15 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مريم عزت
نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات " تيك توك " فيديو جديدا لها . 

وظهرت هنا الزاهد فى الفيديو وهى ترقص على أغنية أجنبية . 

ويذكر أن كشف الفنان أحمد فهمي، عن حقيقة منع زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، وأنه كان مجرد رأي استشارى لها.
 
وقال أحمد فهمي، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إننى لم أمنع هنا الزاهد من التمثيل فى مسلسل "البرنس"، ولا أتدخل فى عملها ورأيي فقط للمشورة. 

وأضاف أحمد فهمى "كل ما قلته له كاستشارة إن الدور المعروض عليها لا يناسبها حاليا بعد الخطوات التى حققتها فى عالم الدراما وتركت لها القرار النهائى". 

@hannahelzahed

I’m a mess! ##imamess

♬ I'm A Mess - Bebe Rexha
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