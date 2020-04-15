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اقتصاد

بعد اكتشاف 4 إصابات بـ كورونا.. بنك مصر يغلق فرع البدرشين اسبوعًا .. تفاصيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلن بنك مصر عن إغلاقه فرع البدرشين مؤقتا

 وقال البنك فى بيان رسمى اليوم الأربعاء انطلاقًا من حرص بنك مصر على عملائه وموظفيه واعمالًا لمبدأ الشفافية وعرض كل المستجدات على الساحة، وفي ضوء ظهور عدد أربع حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد ببنك مصر فرع البدرشين؛ فقد حرص بنك مصر على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه والتي جاء من ضمنها؛ متابعة الحالة الصحية للزملاء بصورة مستمرة للاطمئنان عليهم – متمنين لهم الشفاء العاجل–، وكذلك اغلاق فرع بنك مصر البدرشين فور العلم بوجود حالات مصابة والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي له، هذا بالإضافة إلى انه قد تم حصر واخطار كافة الزملاء بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، وذلك لحين اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم و صحتهم قبل السماح لهم بالعودة الى العمل. 

وقام البنك بالتواصل مع العملاء الذين تعاملوا مع االمصابين لإبلاغهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

و في اطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شانها الحفاظ على صحة جميع الأطراف، وتفعيلًا لخطط استمرارية العمل من مواقع بديلة في ظل تلك الظروف الاستثنائية، فمن المقرر غلق فرع بنك مصر البدرشين لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 14/4/2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 20/4/2020، هذا ويمكن لعملاء فرع بنك مصر البدرشين الكرام التوجه إلى فروع (منيل شيحة  - ام المصريين – العياط) خلال تلك الفترة، كما يمكن للعملاء الحصول على كافة الخدمات المصرفية من أي فرع من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، أو من خلال القنوات الالكترونية المختلفة كالإنترنت والموبايل البنكي BM Online، محفظة بنك مصر BM wallet، آلات الصراف الالي، مركز الاتصال ،.. وغيرها.

واكد بنك مصر أن سلامة وصحة عملائه وموظفيه هي على رأس اهتماماته واولوياته، وحرص البنك منذ بدء الأزمة وقبل ظهور اية حالات إصابة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على كافة المستويات؛ العملاء – العاملين – مقرات العمل، مع اتاحة كافة الخدمات المصرفية من خلال القنوات الالكترونية المختفة، هذا الى جانب اعداد خطط طوارئ للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات بما يكفل صحة وسلامة جميع الافراد ويضمن سير العمل، وتأتي تلك الإجراءات من منطلق حرص إدارة البنك على صحة وسلامة جميع الافراد، داعين الله أن تمر هذه الفترة العصيبة علي مصرنا الغالية وشعبها الكريم بسلام.

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