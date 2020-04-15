ريهام سعيد تنشر فيديو لهايدي كرم و تفاعل كبير للمتابعين من البلاد العربية

كتبت معلقة على الفيديو " هيدي ابكتيني ..تحيا مصر تحيا مصر"

نال الفيديو إعجاب متابعيها من كل البلاد العربية و كانت تعليقاتهم كالآتي:

يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.