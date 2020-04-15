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توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء: والله ما يستحقون العلاج.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:32 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن أجهزة الدولة المصرية يقظة فى مواجهة أعداء الوطن وهو ما أدى للكشف عن خلية الأميرية التي تم التعامل معها أمس، موضحًا أن الإرهابيين الـ 7 الذين تواجدوا في هذا الوكر كانوا يخططون لعملية اغتيالات.


وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن هذه الجماعة كانت تخطط لعمل ارتباك للدولة المصرية.


انفعل الإعلامى أحمد موسى، على الهواء قائلا: "والله الجماعات الإرهابية و الإخوانية لا يستحقون العلاج ولكن مصر تعالج الجميع ولا تفرق".


ولفت الإعلامي أحمد موسي، إلى أن الجماعات الإرهابية توهمت أن الدولة تواجه كورونا، منوها إلى أن هناك مؤسسات إعلامية بها عناصر من الجماعات الإرهابية.

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